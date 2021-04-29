В России выявили 9284 случая заражения коронавирусом за сутки

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9284, это максимум с 17 апреля, когда был зафиксирован 9321 заболевший, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%. Общее число заразившихся с начала пандемии увеличилось до 4 796 557.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8442. Всего уже выздоровели 4 419 540 человек. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло в России за сутки на 364 против 387 днем ранее. Всего от инфекции умер 109 731 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,29%.-0-