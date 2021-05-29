В России выявили 9289 заразившихся коронавирусом за сутки

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9289, до 5 053 748. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 9250. Всего уже выздоровели 4 670 484 человека. Доля выписанных пациентов среди всех заразившихся осталась 92,4%.

Количество летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 401 против 404 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 120 807 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,39%.-0-