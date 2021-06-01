В России выявили 9,5 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9,5 тыс., до 5 081 417. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8994. Всего уже выздоровели 4 693 579 человек. Доля выписанных пациентов составляет примерно 92,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 372 против 339 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 121 873 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,4%.-0-