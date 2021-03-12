В России выявили 9794 случая заражения коронавирусом за сутки

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 794, до 4 370 617. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших - 0,22%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 496, до 3 973 029. Доля выздоровевших достигла 90,9% всех заразившихся.

Количество летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 486 против 459 днем ранее. Всего от инфекции умерли 91 220 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составила 2,09%.-0-