В России выявили более 970 тыс. случаев заражения COVID-19

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражения COVID-19 в России увеличилось на 4 676, общее количество инфицированных достигло 970 865. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 403, всего выздоровели 786 150 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 80,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось за сутки на 115, всего умерли 16 683 зараженных. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,72% от всех заразившихся в России.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло 23,9 млн, с момента вспышки скончались 818 тыс. человек. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в США (5,795 млн), на втором месте Бразилия (3,669 млн), на третьем - Индия (3,167 млн). -0-