В России выявили минимальное за последние две недели суточное число новых зараженных COVID-19

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 404. Это самый низкий показатель за две недели, сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Всего в России 493 657 человек заразились COVID-19.

Новые 1195 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, это самый низкий показатель за два месяца.

Число летальных исходов после коронавируса выросло за сутки на 216 до 6 358. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России. Выписаны за сутки 10 386 человек, у которых диагностировали коронавирус. Общее число выздоровевших достигло 252 783 - 51% от общего количества заразившихся в РФ.

Всего в мире, по последним данным, подтверждено свыше 7 млн случаев COVID-19, с момента вспышки заболевания скончались 404 тыс. человек. Наибольшее число заболевших зафиксировано в США (1,986 млн), на втором месте - Бразилия (739 тыс.), на третьем - Россия (493 тыс.).-0-