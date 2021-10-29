В России выявили пять случаев заражения новым вариантом коронавируса

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России ученые выявили 5 случаев заражения новым вариантом коронавируса AY.4.2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

"На настоящий момент в РФ выявлены 5 изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма дельта AY.4.2 и имеющих все значимые генетические отличия. Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а еще два получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан)", - отметил он.

По словам Камиля Хафизова, институты Роспотребнадзора и других ведомств продолжают работу по постоянному мониторингу за изменчивостью патогена на предмет выявления как известных, так и возможных новых вариантов вируса.

Вариант AY.4.2 был обнаружен в Великобритании. По данным британских ученых, он является одним из 45 подвидов дельта-штамма. В институте генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предположили, что новый штамм может распространяться в 10-15% быстрее, чем предыдущая версия дельта-штамма.-0-