В России выявили почти 22 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки - новый максимум

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 21 983, это новый максимум с начала пандемии, сообщили ТАСС в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Прежний максимум, зафиксированный 9 ноября, равнялся 21 798 случаям. В общей сложности, по данным штаба, в России подтвержден 1 880 551 случай заражения. Сейчас продолжают лечение 441 205 человек.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 18 735, до 1 406 903. В стране выписывают более 18 тыс. пациентов уже третий день подряд. Доля уже выздоровевших россиян возросла до 74,8%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России третий день подряд превышает 400. За минувшие сутки было зарегистрировано 411 смертей. В целом из-за коронавируса в стране умерли 32 443 человека, или 1,73% заразившихся, следует из данных штаба.

Общее число зараженных COVID-19 в мире, по данным Reuters, превысило 52,7 млн, скончались почти 1,3 млн инфицированных. Больше всего пациентов с коронавирусом зафиксировано в США (10,5 млн), Индии (8,7 млн) и Бразилии (5,7 млн).-0-