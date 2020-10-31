31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России выявили за сутки 18 140 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом выросло до 1 618 116, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Наименьшие темпы прироста были в Чеченской Республике, Республике Татарстан и Республике Дагестан, Московской области, Чувашской Республике, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Марий Эл.

Вылечились от коронавируса 14 854 пациентов - это максимальное суточное значение за всю пандемию. Всего выздоровели 1 215 414 пациентов, или три четверти заразившихся.

За сутки умерли 334 человека. Общее число летальных случаев в России из-за коронавирусной инфекции - 27 990.-0-