В России выявили за сутки 19 286 заразившихся COVID-19

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России возросло за сутки на 19 286, до 6 882 827. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 804. Всего уже выздоровели 6 148 250 человек. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 89,3% от общего числа заразившихся.

В России за сутки увеличилось число летальных исходов из-за COVID-19 на 797 против 799 днем ранее, до 181 637. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,64%.-0-