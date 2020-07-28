В России выявили за сутки 5 395 случаев заражения COVID-19

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся COVID-19 в России увеличилось за сутки на 5 395, общее количество инфицированных достигло 823 515. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось за сутки на 150, всего умерли 13 504 человека. Общее число умерших составляет 1,64% от всех заразившихся в России.

Число вылечившихся пациентов увеличилось за сутки на 8 888, всего выздоровели 612 217 человек - доля выздоровевших превысила 74% от общего числа заразившихся.

Общее число зараженных COVID-19 в мире возросло до 16,5 млн, с момента вспышки скончались 653 тыс. человек. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в США (4,31 млн), на втором месте Бразилия (2,442 млн), на третьем - Индия (1,435 млн).-0-