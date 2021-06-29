В России выявлен случай заражения штаммом коронавируса "Дельта-плюс"

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случай заражения штаммом коронавируса "Дельта-плюс" выявлен в России, пациентка перенесла его в легкой форме, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

"По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась, это в самом деле вариант "Дельта-плюс". Женщина перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно" - сказала Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией растет во всех регионах России. "По итогам прошедшей недели мы отмечаем рост во всех субъектах Российской Федерации. Ситуация остается крайне напряженной", - сказала она.

Максимальный показатель заболеваемости коронавирусом регистрируется среди людей в возрасте от 18 до 49 лет.-0-