В России выявлено максимальное за месяц число новых случаев COVID-19

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в России составило 5 363, это максимум с 3 августа. Общее число заразившихся достигло 1 046 370, сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 5 915, всего выздоровели 862 373 человека. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших в России превысило 82% от общего числа заразившихся.

Число умерших среди пациентов с COVID-19 за сутки составило 128, всего умерли 18 263 зараженных. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,75% от всех заразившихся в России.

Согласно последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире составляет 27,852 млн, с момента вспышки скончались 902 тыс. человек. Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в США (6,376 млн), на втором месте Индия (4,370 млн), на третьем - Бразилия (4,197 млн).-0-