В России выявлено рекордное число инфицированных COVID-19 за сутки

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 25 487, это максимальное значение с начала пандемии. Общее количество инфицированных увеличилось до 2 187 990, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Предыдущий максимум был зафиксирован 23 ноября и составил 25 173 новых случая. В относительном выражении прирост, по данным штаба, увеличился с 1,1% до 1,2%.

Новые 6 075 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за минувшие сутки, 73 человека умерли. Всего с начала пандемии в столице выявили 577 177 заразившихся.

Новые 3 669 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в Санкт-Петербурге, это максимальное значение с начала пандемии. Общее число заразившихся в регионе достигло 111 133. За сутки в городе умерли 79 человек.

В настоящее время в России продолжают лечение 464 436 человек. Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 25 073. Всего уже выздоровели 1 685 492 пациента.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 524 против 507 днем ранее, это максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 38 062 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,74%, следует из данных штаба.-0-