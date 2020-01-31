В России выявлены первые двое зараженных коронавирусом нового типа

31 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом нового типа, оба - граждане Китая, сообщила вице-премьер РФ, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова.

"Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь", - сказала Татьяна Голикова.

По ее словам, правительство РФ начнет эвакуацию российских граждан, находящихся в Ухане и провинции Хубэй. "До конца дня мы выясним, какое количество граждан там находятся. По предварительным данным, в Ухане находятся 300 человек, в провинции Хубэй - 341", - отметила она.

Россия также обратится к китайской стороне с просьбой сохранить чартерные рейсы из Китая для вывоза россиян по их желанию. После эвакуации россияне будут помещены в карантин на 14 дней.

Правительство России готовит проект постановления о временной приостановке выдачи рабочих виз в Россию гражданам Китая. Кроме того, оно рассчитывает на сотрудничество с Китаем по разработке вакцины против нового коронавируса.

В результате вспышки коронавируса умерли по меньшей мере 213 человек, большинство из них - в китайской провинции Хубэй. Всего в Китае количество заболевших достигло почти 10 тыс. Глава комиссии по борьбе с коронавирусом пекинской Больницы китайско-японской дружбы Чжань Цинъюань заявил, что заражение пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, может происходить повторно. 30 января ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового значения.-0-