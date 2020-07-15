В России выпустили в оборот новый препарат от коронавируса

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Препарат "Коронавир", разработанный "Р-Фарм" для терапии легкой и среднетяжелой форм течения коронавирусной инфекции, выпущен в оборот в России. Об этом сообщает ТАСС.

Препарат произведен и промаркирован на Ярославском заводе компании и зарегистрирован Минздравом страны. На сегодняшний день в оборот выпущено 7374 упаковки лекарственного средства.

"Коронавир" - один из первых в мире препаратов, который борется не с осложнениями от SARS-CoV-2, а непосредственно с самим вирусом", - отметили в пресс-службе "Р-Фарм".

Российский производитель маркирует свой препарат цифровым кодом Data Matrix. Маркировка - аналог паспорта лекарства, она гарантирует его подлинность и позволяет отследить весь путь движения каждой упаковки от производства до медучреждения.-0-