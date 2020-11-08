В России за семь дней на 12% больше случаев заражения COVID-19 в сравнении с прошлой неделей

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за семь дней возросло на 137 553. Это на 12% больше, чем выявили неделей ранее. Об этом сообщает ТАСС, основываясь на данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

На этой неделе в России зарегистрировано 2302 смерти против 2185 за предыдущие семь дней. Условная летальность при этом немного снизилась - с 1,73% до 1,72%.

Число выздоровевших после заражения COVID-19 в стране продолжает расти. На прошлой неделе сообщалось о 87 151 выписанном пациенте, на этой - уже о 98 746.-0-