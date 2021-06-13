В России за семь дней выявили на 30% больше заболевших COVID-19, чем неделю назад

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за семь дней в России случаев заражения коронавирусом примерно на 30% превысило показатели прошлой недели и стало максимальным с февраля, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Новая вспышка развивается в первую очередь в Москве, на которую пришлось почти 45% подтвержденных за неделю случаев заражения. В столице за семь дней выявили максимум заразившихся с начала января. Однако ситуация ухудшается и в некоторых других регионах, прежде всего на Дальнем Востоке.

С 7 по 13 июня штаб сообщил о 82 250 заболевших против 62 995 за предыдущие семь дней (рост на 30,6%). В последний раз больше заразившихся за неделю в стране выявляли больше трех месяцев назад - с 15 по 21 февраля. Число выявляемых случаев растет семь дней подряд и уже увеличилось в полтора раза - с 9429 в прошлое воскресенье до 14 723 (максимума с 13 февраля) в это. Всего, по информации штаба, в России с начала пандемии заразились 5 208 687 человек, или более 3,5% населения.

Уровень заболеваемости с учетом численности населения, неделю назад составлявший менее 6,2 случая в сутки на 100 тыс. жителей, достиг 8. Это соответствует показателям конца зимы. Коэффициент распространения коронавируса уже неделю подряд держится выше 1. В воскресенье он увеличился до 1,35 - максимального значения с мая 2020 года.

Число вылечившихся оказалось заметно меньше количества заболевших: штаб сообщил о 64 889 выписанных пациентах против 58 576 неделей ранее (рост на 10,8%). Это максимум с начала апреля. Доля россиян, которые уже выздоровели после заражения коронавирусом, снизилась с 92,4% до 92,2%. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось сразу на 14 718, до 280 922. Это максимум с 30 марта.

Несмотря на рост заболеваемости, смертность остается примерно на одном уровне: за последние семь дней штаб зарегистрировал 2643 летальных исхода против 2625 за предыдущие. Всего, по его данным, в России от ковида умерли 126 430 человек. Таким образом, летальность новой инфекции с начала пандемии достигла 2,43%. В мире в целом она составляет около 2,1%. Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными - он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Главным очагом эпидемии остается Москва, власти которой из-за новой вспышки коронавирусной инфекции решили устроить "длинные выходные" с 12 по 20 июня включительно.

На этой неделе в столице выявили 36 710 инфицированных - сразу на 77,8% больше, чем на прошлой, а количество активных случаев достигло 120 072 - максимума с 25 января. Показатель заболеваемости, который месяц назад немного превышал 20 случаев в сутки на 100 тыс. жителей, в это воскресенье превысил 40.

Вслед за Москвой ухудшается ситуация и в Подмосковье, которое уже опередило Санкт-Петербург по числу выявляемых случаев. Однако заболеваемость в области растет не так быстро, как в столице: если на прошлой неделе там подтвердили инфекцию у 5340 человек, то на этой - у 5824 (рост на 9,1%).

В Санкт-Петербурге, принимающем часть матчей Евро-2020, ситуацию можно охарактеризовать как стабильную: с 31 мая по 6 июня в городе выявили 5860 заболевших, а с 7 по 13 июня - 6003, или всего на 2,4% больше.

В России в целом инфекция распространяется с разной скоростью: в некоторых частях страны число выявляемых случаев быстро растет, в других, напротив, снижается.-0-