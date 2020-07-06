В России за сутки 6611 человек заразились COVID-19

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 6611, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Общее число заразившихся достигло 687 862. В течение семи дней суточный рост не превышает 1%. Кроме того, уже 11 дней число новых случаев заражения ниже 7 тыс.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали COVID-19, за сутки возросло на 3579 - до 454 329. Из данных штаба следует, что всего в России вылечились около 66% инфицированных.

Число умерших от коронавируса пациентов составило за сутки в России 135 против 134 днем ранее, всего от инфекции в России умерли 10 296 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,49% от всех заразившихся в России.-0-