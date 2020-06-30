В России за сутки 6693 человека заразились COVID-19

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 6693, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Общее число заразившихся достигло 647 849. В течение четырех дней суточный рост инфицированных не превышал 1,1%.

Число вылечившихся пациентов увеличилось в России за сутки на 9220, всего в стране уже выздоровели 412 650 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 63,7% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 154, всего от инфекции умерли 9320 человек.-0-