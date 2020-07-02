В России за сутки 6760 человек заразились COVID-19

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2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 6760, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Общее число заразившихся достигло 661165. Три дня суточный рост не превышает 1%.
Число пациентов, выписанных за сутки после коронавируса, составило 6047. Всего в России в настоящее время продолжают лечение 222 504 человека.
Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в стране за сутки возросло на 147 человек, до 9683.-0-