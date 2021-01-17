17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России за сутки COVID-19 подтвердили у 23 586 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

За все время коронавирусом в РФ заболели 3 568 209 человек.

Число вылечившихся за сутки увеличилось на 23 440. Всего выздоровел 2 960 431 человек.

Умерли 65 566 заболевших COVID-19, в том числе за последние сутки - 481.

По данным ТАСС, число болеющих COVID-19 впервые с лета сократилось по итогам недели.

Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до 1,06. Это стало максимумом с 21 декабря 2020 года. Выше всего показатель в Москве, где он достиг 1,11, и Подмосковье, где он поднялся до 1,12 - максимума с начала декабря.-0-