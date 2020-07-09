В России за сутки COVID-19 заразились 6 509 человек

8 июля, Минск /корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 6 509, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Общее число заразившихся достигло 707 301. Число выявляемых за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией в России уже на протяжении двух недель не превышает 7 тыс. В относительном выражении прирост третий день подряд держится на уровне 0,9%.

Число так называемых активных случаев, то есть тех, кто продолжает лечение, уменьшилось до 215 142, что составляет 30,4% заразившихся. По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, в больницах лечатся меньше половины из них.

Количество выздоровевших россиян, у которых диагностировали COVID-19, возросло на 8 805 - до 481 316. Это 68% всех инфицированных.

В России зарегистрировали 176 летальных исходов за сутки - примерно столько же, сколько днем ранее. Всего, по данным оперативного штаба, из-за коронавируса умерли 10 843 человека, или 1,53% заразившихся.-0-