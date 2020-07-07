В России за сутки COVID-19 заразились 6368 человек

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7 июля, Минск /корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 6368, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Общее число заразившихся достигло 694 230. За последние 12 дней суточное количество новых случаев не превышало 7 тыс.
Число оправившихся после опасной болезни за сутки возросло на 9551 до 463 880. По данным штаба, выздоровели уже почти 70% людей, ранее подвергшихся заражению.
Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции за сутки возросло на 198 до 10 494. Днем ранее штаб сообщил о 135 умерших. Всего с начала вспышки нового заболевания в России скончались 1,51% заразившихся.-0-