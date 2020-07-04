В России за сутки COVID-19 заразились 6632 человека

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России за сутки COVID-19 заразились 6 632 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Всего с начала вспышки в стране зафиксировано 674 515 инфицированных.

По данным штаба, в России от COVID-19 вылечились 446 879 человек, в том числе за последние сутки - 8 986.

Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в стране за сутки возросло на 168, до 10 027. Отмечается, что эти сведения не учитывают уточненную статистику смертности в апреле, которую представила вице-премьер России Татьяна Голикова, а также данные властей Москвы об умерших в апреле и мае.-0-