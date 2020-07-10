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10 июля 2020, 11:31

В России за сутки COVID-19 заразились 6635 человек

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10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 6635, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Общее число заразившихся достигло 713936. Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя уже четыре дня не превышает 0,9%.

Число выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 7752, всего вылечились уже 489068 человек. Доля выздоровевших составляет 68,5% общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в стране увеличилось за сутки на 174 против 176 днем ранее, всего от инфекции умерли 11017 человек. Общее число умерших составляет 1,54% от всех заразившихся COVID-19 в России.-0-

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