В России за сутки из-за COVID-19 умерли 737 человек - максимум с начала пандемии

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 737 против 654 днем ранее, это максимум за пандемию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.

Всего от инфекции с начала пандемии умерли 139 316 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,46%.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 378, до 5 658 672. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,41%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 18 411, это максимальное значение с 19 февраля. Всего уже выздоровели 5 101 852 человека. Доля выписанных пациентов составляет около 90,2% от общего числа заразившихся.-0-