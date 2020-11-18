В России за сутки из-за коронавируса умерли 456 человек - максимум за пандемию

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 456 против 442 днем ранее, это максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 34 387 пациентов, сообщили ТАСС в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 1,73%, следует из данных штаба.

При этом число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 20 985, что стало минимумом с 11 ноября. Новые 4 174 случая заражения зафиксированы в Москве, это минимум с 28 октября. В общей сложности в стране заразились 1 991 998 человек.

Число выздоровевших после коронавируса россиян за сутки возросло до 25 179, что стало новым максимумом с начала пандемии. Всего уже выписаны 1 501 083 пациента. Число вылечившихся превысило количество выявленных за один день случаев впервые с 16 сентября. Кроме того, заметно увеличилась доля уже выздоровевших россиян - с 74,9% до 75,3% всех заразившихся.

По последним данным Reuters, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 55,6 млн, с момента вспышки скончались 1,337 млн человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (11,3 млн), Индии (8,9 млн) и Бразилии (5,9 млн).-0-