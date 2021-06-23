В России за сутки из-за коронавируса умерли 548 человек

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 548 против 546 днем ранее, что стало новым максимумом с 11 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Всего с начала пандемии в стране умерли 130 895 заболевших. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,44%.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране за прошедшие 24 часа возросло на 17 594 против 16 715 днем ранее, до 5 368 513. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

Число вылечившихся после коронавируса в России возросло за сутки на 12 660, это максимум с 13 марта. Всего уже выздоровели 4 902 110 человек. При этом доля вылечившихся, согласно данным штаба, снизилась до 91,3% от общего числа заразившихся.-0-