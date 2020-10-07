В России за сутки коронавирусом заразились 11 115 человек

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 11 115, снизившись впервые с середины сентября, следует из опубликованных данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в России, по данным штаба, заразились 1 248 619 человек.

Число умерших из-за коронавируса россиян за сутки составило 202 - это максимум с 1 июля. По данным штаба, всего в стране умерли 21 865 зараженных, или 1,75% от общего числа инфицированных.

За сутки в РФ выписаны 6699 человек после лечения от COVID-19, за все время - 995 275.

Общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 35,7 млн, с момента вспышки скончались 1,046 млн инфицированных. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (7,5 млн), Индии (6,7 млн) и Бразилии (4,9 млн).-0-