В России за сутки коронавирусом заразились 11 615 человек - максимум с 11 мая

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 11 615, сообщили ТАСС в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Прирост стал максимальным с 11 мая. Тогда в стране за один день подтвердили 11 656 случаев заражения, что стало наибольшим значением за все время эпидемии. В общей сложности в России заразились 1 237 504 человека.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 6252 - до 988 576. По данным штаба, доля вылечившихся пациентов составила 79,9% против 80,1% днем ранее. Она опустилась ниже 80% впервые с 19 августа.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 188 против 117 днем ранее, всего от инфекции умерли 21 663 человека. По данным штаба, общее число умерших составило 1,75% от всех заразившихся в России.

Согласно последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло 35,3 млн, с момента вспышки скончались более 1 млн человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (7,4 млн), Индии (6,6 млн) и Бразилии (4,9 млн).-0-