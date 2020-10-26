В России за сутки коронавирусом заразились 17 347 человек - максимум с начала пандемии

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 17 347 до 1 531 224. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост три дня составляет 1,1%.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 358 859 человек.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 7574. Всего от инфекции вылечились 1 146 096 пациентов. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших сократилось до 74,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 219 против 229 днем ранее. Всего из-за коронавируса умерли 26 269 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 1,72%, следует из данных штаба.

По данным Университета Джона Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 43 млн, умерли 1 153 857 зараженных, выздоровели 28 959 776. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (8 636 165). Далее следуют Индия (7 909 959) и Бразилия (5 394 128).-0-