В России за сутки коронавирусом заразились 7 425 человек

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 425, общее количество заразившихся достигло 599 705. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Новый 1 081 случай выявлен в Москве, всего в российской столице 216 095 заразившихся.

Число выздоровевших за сутки россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 12 013. Это максимум с 26 мая, когда вылечился 12 331 пациент. По данным штаба, всего уже выздоровели 356 429 человек. Это 59,4% всех заразившихся в стране. Всего в России в настоящее время продолжают лечение 234 917 человек.

Число умерших из-за коронавируса в России за сутки составило 153 человека, всего от инфекции в РФ скончались 8 359 (1,39% от всех заразившихся).

Общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 9,1 млн, с момента вспышки скончались 472 тыс. человек. Наибольшее число зараженных - в США (2,3 млн), на втором месте - Бразилия (1,1 млн), на третьем - Россия (599 тыс.).-0-