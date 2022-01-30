В России за сутки на треть снизилось число госпитализаций из-за коронавируса

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 121 228, до 11 737 007, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,04%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 617 против 668 днем ранее, до 330 728. Таким образом, число умерших за сутки оказалось минимальным с 28 июня 2021 года.

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки равняется 9 883, что на 32,2% ниже показателя предыдущего дня. Снижение отмечено в 75 регионах, в 10 наблюдается рост.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 944 против 30 010 днем ранее. Всего зарегистрировали 10 218 151 случай выздоровления. Доля выписанных пациентов снизилась до 87% всех заразившихся.

Омикрон-штамм коронавируса обнаружен в 82 регионах (сутками ранее их было 78).-0-