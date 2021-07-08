В России за сутки от коронавируса умерли 734 человека

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 734 против 725 днем ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Всего от инфекции умерли 140 775 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,47%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло на 24 818 до 5 707 452. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,44%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 336, это максимум с 11 февраля. Всего уже выздоровели 5 143 255 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 90,1% от общего числа заразившихся.-0-