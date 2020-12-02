В России за сутки умерли из-за коронавируса 589 человек

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 589 против 569 днем ранее, это максимумом с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 41 053 пациента. Такие данные озвучили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,75%. В частности, за сутки зарегистрировано 82 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 32 - в Московской области, 26 - в Ростовской области, 20 - в Красноярском крае, 17 - в Иркутской области.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 882. Всего уже выздоровели 1 830 349 человек. Согласно данным штаба, число выписанных за сутки пациентов превысило количество заразившихся. Доля выздоровевших возросла до 78%.

В частности, за сутки выписаны 1 873 пациента в Санкт-Петербурге, 928 - в Омской области, 498 - в Якутии, 490 - в Нижегородской области, 437- в Хабаровском крае, 424 - в Республике Карелия.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 25 345, что стало минимумом с 25 ноября. В общей сложности в стране с начала пандемии выявили 2 347 401 случай заражения.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0,2%), Республике Алтай (0,5%), Ханты-Мансийском АО, Республике Дагестан (0,6%).

В настоящее время в России болеют 475 999 человек.-0-