В России за сутки впервые выявили более 40 тыс. случаев заражения COVID-19

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 096, до 8 392 697. Это новый максимум с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,48%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 318, до 7 272 053. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 86,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1159 против 1123 днем ранее, до 235 057. Это новый максимум с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,8%.-0-