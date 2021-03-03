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03 марта 2021, 11:23

В России за сутки выявили 10 535 случаев заражения коронавирусом

Фото ТАСС
Фото ТАСС
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3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 535. Общее количество инфицированных достигло 4 278 750. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,25%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 15 694. Всего уже выздоровели 3 853 734 человека. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до уровня 90% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 452 против 441 днем ранее. Всего от инфекции умерли 87 348 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,04%, следует из данных штаба.-0-

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