В России за сутки выявили 10 565 случаев заражения COVID-19

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 10 565, это минимальный показатель с 4 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 268 215, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,25%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 14 966. Всего уже вылечились 3 838 040 человек. Доля выписанных возросла до 89,9% от общего числа заразившихся.

Количество летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки составило 441 против 333 днем ранее. Всего от инфекции умерли 86 896 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,04%.-0-