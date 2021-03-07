В России за сутки выявили 10 595 случаев заражения коронавирусом

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 10 595 до 4 322 776. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%.

Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 11 576. Всего уже вылечились 3 911 924 человека. Доля выписанных, согласно данным штаба, осталась на уровне 90,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 368 против 441 днем ранее - до 89 094. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,06%.-0-