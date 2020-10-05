В России за сутки выявили 10 888 заразившихся COVID-19 - максимум с 12 мая

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 10 888, сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. По подсчетам ТАСС, это максимум с 12 мая.

В частности, в Москве выявили 3537 случаев. В Санкт-Петербурге, где подтвердили 407 случаев, число выявленных за сутки пациентов превысило 400 впервые с 21 мая.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 117. Количество умерших достигло 21 475. По данным оперштаба, с начала эпидемии в стране умерли 1,75% инфицированных.

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