В России за сутки выявили 11 022 случая заражения COVID-19

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся COVID-19 в России за сутки возросло на 11 022, до 4 312 181, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Число выздоровевших в РФ за сутки возросло на 15 027, до 3 900 348. Доля уже вылечившихся россиян почти достигла 90,5% от всех заразившихся.

За сутки из-за коронавируса в России скончался 441 человек против 462 днем ранее. Всего в стране зафиксировано 88 726 летальных исходов в результате COVID-19. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,06%.-0-