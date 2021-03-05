В России за сутки выявили 11 024 случая заражения COVID-19

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 11 024, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 4 301 159.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 464. Всего уже выздоровели 3 885 321.

Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 90,3% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло на 462 против 475 днем ранее. Всего от инфекции умерли 88 285 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,05%, следует из данных штаба.-0-