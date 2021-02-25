В России за сутки выявили 11 198 случаев заражения COVID-19

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 11 198 - это минимальный показатель с 7 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 212 100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев составил 0,27%.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом за сутки возросло на 16 102. Всего уже вылечились 3 767 664 человека. Таким образом, выздоровели уже более 89,4% всех заразившихся в стране с начала пандемии.

Число летальных исходов возросло на 446 против 383 днем ранее. Всего от инфекции умерли 84 876 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,02%.-0-