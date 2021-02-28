В России за сутки выявили 11 359 случаев заражения COVID-19

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 359, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных достигло 4 246 079. Число вылечившихся увеличилось за сутки на 12 391, до 3 811 797. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до уровня 89,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 379 против 439 днем ранее. Всего от инфекции умерли 86 122 пациента.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,03%, следует из данных штаба.-0-