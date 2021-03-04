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04 марта 2021, 11:16

В России за сутки выявили 11 385 случаев заражения COVID-19

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4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 11 385, сообщает ТАСС со ссылкой оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 4 290 135.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 123. Всего уже выздоровели 3 869 857. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 90,2% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло на 475 против 452 днем ранее. Всего от инфекции умерли 87 823 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,05%.-0-

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