В России за сутки выявили 11 571 случай заражения COVID-19

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 11 571. Общее количество инфицированных достигло 4 257 650. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,27%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 11 277. Всего уже вылечились 3 823 074 человека. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 333 против 379 днем ранее, что стало минимальным приростом с 16 ноября прошлого года. Всего от инфекции умерли 86 455 заболевших. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,03%, следует из данных штаба.-0-