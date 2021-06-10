В России за сутки выявили 11 699 случаев заражения COVID-19

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 11 699, это максимум с 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 5 167 949.

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 10 096. Всего уже выздоровели 4 771 995 человек. Их доля от общего числа инфицированных составила 92,3%.

Число летальных исходов возросло на 383 против 399 днем ранее. Всего от инфекции умерли 125 278 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,42%.-0-