В России за сутки выявили 11 749 случаев заражения коронавирусом

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 11 749. Общее количество инфицированных достигло 4 200 902. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 12 218. Всего уже вылечились 3 516 461 человек. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 89,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за COVID-19 в России за сутки возросло на 383 против 417 днем ранее. Всего от инфекции умерли 84 430 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составила 2,01%.-0-