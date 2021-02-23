В России за сутки выявили 11 823 случая заражения COVID-19

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 823, что является минимумом с 8 октября 2020 года. Общее количество инфицированных достигло 4 189 153. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,3%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 12 956. Всего с начала пандемии уже выздоровели 3 739 344 человека. Доля выписанных пациентов выросла до 89,3% от общего числа заразившихся.

Количество летальных исходов из-за COVID-19 в России за сутки увеличилось на 417 против 337 днем ранее. Всего от инфекции умерли 84 047 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составила 2,01%.-0-